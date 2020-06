Après les dérapages violents en marge de la manifestation Black Lives Matter à Bruxelles ce dimanche, plusieurs messages indiquent que de nouveaux rassemblements sont prévus

Les incidents survenus ce dimanche ne sont pas directement liés à la manifestation organisée la même journée devant le palais de justice de Bruxelles. C’est ce que répètent les organisateurs de l’événement. Des incidents causés par de nombreux casseurs dont l’identification est en cours, précise-t-on du côté des autorités judiciaires.

Côté forces de l'ordre, on reste extrêmement vigilant. Il se dit déjà que les casseurs ont pris rendez-vous pour une nouvelle journée noire mercredi prochain. Des policiers ont eu écho de messages diffusés sur les réseaux sociaux, appelant à se réunir une nouvelle fois “pour tout casser”, mercredi donc, mais à un autre endroit. On parle ainsi de la rue Neuve, au coeur de Bruxelles. Des messages qui ont retenu, évidemment, la plus grande attention des services de police.

Quelles seront les mesures prises ce jour-là ? Impossible à dire pour le moment.