Le 17 mars, l’Europe annonce la création d’un certificat sanitaire par la Commission, destiné à rétablir la liberté de circulation des personnes. La Belgique doit se prononcer sur ce passeport vaccinal européen, qui tient aussi compte du résultat de tests récents négatifs. Parallèlement, le 17 mars toujours, Alexander De Croo déclare qu’un document similaire applicable à l’intérieur de la Belgique sera créé.

Six semaines plus tard, le sujet n’a plus été abordé. Entre-temps, d’autres pays ont développé leur propre système. Un coronapass a été mis en place au Danemark le 19 avril pour accélérer les réouvertures. Ce passeport sanitaire y est exigé pour entrer dans les restaurants, cafés, musées, bibliothèques et bientôt les cinémas et salles de concert. Une application reprend les résultats d’un test PCR ou une preuve de vaccination. Notre pays est loin d’être aussi avancé dans le processus. Le travail de mise en œuvre du dispositif est entre les mains du commissaire Corona, Pedro Facon. Le projet n’a pas été abandonné. " Des conseils provisoires seront délivrés avant la fin de cette semaine au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke", nous indique la porte-parole du commissaire Corona.

(...)