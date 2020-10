Selon les premiers échos, il semblerait que le gouvernement ait bel et bien opté pour un reconfinement strict. Alexander De Croo détaillera les mesures à 19 heures.





La Belgique se dirige vers un nouveau lockdown. Face à des chiffres qui continuent de grimper et à une situation de plus en plus inquiétante dans les hôpitaux, les autorités avaient déjà fait savoir qu'il faudrait resserrer la vis, ce vendredi 30 octobre. C'est pour cela que s'est réuni dès 14 heures un comité de concertation.