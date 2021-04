Plus les jours passent depuis le dernier comité de concertation, plus les restaurateurs se rendent compte que l’ouverture sous conditions du 8 mai relève plus du casse-tête, voire d’un cadeau empoisonné, que d’une réelle possibilité de relance. Si les protocoles détaillés sont attendus pour la fin avril, quelques règles sont déjà sur la table. Parmi elles, la fermeture des restaurants obligatoire à partir de 20h ! Une mesure qui n’est pas encore figée et que les différentes fédérations Horeca vont tout faire pour repousser.