Se préparer pour éviter les dégâts



L'alerte orange aux orages a été déclarée pour toutes les provinces belges ce vendredi après-midi. De fortes pluies ont frappé un peu partout dans le pays, donnant lieu à des images impressionnantes . Quels sont les bons réflexes à adopter pour les éviter ? Comment agir en cas d'inondations ?

Lorsque l'on habite dans une zone inondable, mieux vaut prendre quelques précautions. Il est par exemple important de prévoir des sacs de sable et de fabriquer une planche dans un matériau résistant à l'eau à placer devant les portes de sa maison. Autre point à ne pas négliger : le nettoyage régulier des égouts, afin d'éviter que ceux-ci ne soient bloqués en gênant l'évacuation de l'eau.

Si une inondation survient malgré ces précautions, pensez à surélever vos meubles pour minimiser les dégâts et mettez les objets de valeurs et les documents importants (factures, contrats, etc.) à l'étage. Mieux vaut également fermer les robinets d'arrivées de gaz, d'électricité et d'eau.

Et après ?

Une fois la situation sous contrôle et l'eau évacuée vient l'heure de faire le point. Il vous faudra vous tourner vers votre assureur afin de déclarer le sinistre. En cas d'inondation, c'est l'assurance incendie qui intervient. Une fois le dossier ouvert, l'assurance enverra un expert afin d'estimer l'étendue des dégâts matériels. En attendant, pensez à prendre des photos des endroits endommagés par l'eau et la boue, qui seront utiles pour la constitution du dossier d'assurance.

L’indemnité sera calculée conformément aux conditions de la police d'assurance, sur la base du rapport d’expertise communiqué à l’assureur.