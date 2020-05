"Connaissez-vous Marc Van Ranst ? Non ? Mais il est mondialement connu en… Flandre." La boutade fait hurler de rire plus d’un Flamand. Le virologue de la KU Leuven, réputé pour son analyse de la pandémie, n’est pas hyper connu au sud du pays, même s’il y compte des fans aussi. Né en 1965 à Bornem, près d’Anvers, ce fils d’instituteur et petit-fils de métallurgiste est devenu, en quelques mois, la star incontestée des plateaux de télévision et des studios de radio en Flandre. Sa rondeur rassure, son côté paternel séduit et, surtout, ses analyses sont fines, précises et pertinentes. Comment, dès lors, ne pas faire confiance à ce grand timonier qui sortira le pays du marasme sanitaire ?