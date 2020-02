Le congé de paternité pourrait connaître des modifications majeures dans les mois à venir . La Cour des comptes a évalué le coût annuel du congé de paternité obligatoire de 20 jours. Selon elle, la proposition de loi du PS qui vise à porter le congé de paternité à vingt jours, contre dix actuellement, et à le rendre obligatoire coûterait au minimum 74 millions d’euros par an à l’État - précisément entre 74,13 et 74,82 millions, en fonction des méthodes d’évaluation utilisées par la Cour.