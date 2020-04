Emmanuel André avait décidé d'arrêter sa mission de porte parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus il y a quelques jours.

Yves Van Laethem a été choisi comme le successeur de Emmanuel André. Le professeur est un infectiologue, spécialiste en Médecine interne du CHU Saint-Pierre. Dès demain, il devrait commencer sa nouvelle tâche et prendre la parole lors des conférences de presse du centre de crise. Etant donné le cheminement vers un déconfinement progressif, les conférences de presse du centre de crise pourraient s’espacer et n’avoir plus lieu de façon quotidienne, mais à raison d’un jour sur deux.

Emmanuel André avait décidé de jeter l'éponge vendredi dernier pour se rapprocher de sa famille. L'un des visages de cette crise sanitaire souhaitait également se concentrer sur son rôle de médecin et de chercheur.