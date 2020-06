Ce dimanche, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site web.

5 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. 4 personnes ont perdu la vie en hôpital et 1 en maison de repos et soins. Parmi eux, deux personnes décédées viennent de Wallonie, deux autres de Bruxelles et une de Flandre. Au total, 9655 personnes sont décédées du Covid-19.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 20 nouvelles admissions ce samedi. On constate également que 42 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (16.589 en tout, depuis le 15 mars). Actuellement, 395 patients sont hospitalisés en Belgique (une diminution de 30 par rapport à la veille).

Au total, 82 patients sont pris en charge aux soins intensifs, soit 6 de moins que la veille. Précisons encore que 54 patients nécessitent une assistance respiratoire et 7 une ECMO (unité de dernier recours).

Sur la journée de ce samedi, on dénombre 111 nouveaux cas détectés. Ce qui porte à 60.029 le nombre total de cas détectés dans notre royaume depuis le début de la pandémie. Parmi les personnes infectées ce samedi, 53 sont originaires de Flandre, 41 de Wallonie et 17 de Bruxelles.