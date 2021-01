A.M

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies Verlinden, a dévoilé les adaptations de l'arrêté ministériel concernant les activités organisées en plein air pour les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er février et s’appliqueront jusqu'au 1er mars 2021.

"Les nouvelles mesures doivent nous permettre de limiter autant que possible le nombre de changements de contact pour les enfants et adolescents, sans pour autant les isoler. Nous voulons ainsi endiguer la propagation de nouvelles variantes très contagieuses du virus dans notre pays, garder les écoles ouvertes et veiller à ce que la pression sur le système de soins de santé reste gérable", déclare la Ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Afin de limiter le nombre de contacts, le Comité de Concertation a donc décidé que les activités organisées pour les enfants jusqu'à l’âge de douze ans accomplis se dérouleront en groupes plus restreints.

Les adolescents de treize à dix-huit ans accomplis peuvent désormais aussi, sous certaines conditions, participer à des activités en groupe organisées en plein air. "Après des mois d'enseignement à distance et l’absence d'activités de groupe, ces adolescents constituent aujourd’hui un groupe mentalement vulnérable", explique Annelies Verlinden.

L’arrêté ministériel qui sera publié dans le courant de la journée, a pour but d'adapter et d'harmoniser les règles relatives aux activités de groupe organisées pour les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis qui sont :

Les activités dans un contexte organisé, sans nuitée, peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes composés chacun de dix personnes maximum, encadrants non compris

Les entraînements sportifs non professionnels peuvent se dérouler en groupes de dix personnes maximum (les groupes doivent toujours être les mêmes ; les différents groupes ne peuvent pas être réunis)

Pour les enfants jusqu’à l’âge de douze ans accomplis, ces activités sont organisées à l’extérieur autant que possible. Si cela n’est pas possible, les espaces sont aérés.

Pour les adolescents âgés de treize ans ou plus, ces activités sont obligatoirement organisées à l’extérieur.

Les activités déjà planifiées pour les enfants jusqu'à l’âge de douze ans accomplis pour les vacances de carnaval (du 13 au 21 février 2021) peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes composés chacun de vingt-cinq enfants maximum.

"Les nouvelles mesures ont pour but de limiter au maximum le nombre de changements de contact pour les enfants et adolescents et de ralentir la propagation du virus au sein de ce groupe démographique. Il est donc demandé de limiter le nombre de loisirs pratiqués en groupe à un seul hobby par enfant ou adolescent" conclut la ministre de l'Intérieur.