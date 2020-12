LaLibre.be propose depuis ce dimanche de voter pour "la personnalité belge de l’année". 2020 ayant été essentiellement marqué par la crise sanitaire et par les rebondissements politiques, il n’est pas surprenant de retrouver, dans notre tableau, bon nombre d’experts de la santé et d’élus. Mais y figurent également des sportifs, artistes, chefs d’entreprise…

Voici les 25 Belges que nous avons sélectionnés : Emmanuel André, Angèle, Georges-Louis Bouchez, Yves Coppieters, Thibaut Courtois, Damso, Alexander De Croo, Delphine de Saxe-Cobourg, Remco Evenepoel, François Gemenne, Marius Gilbert, Guillermo Guiz, Laura Laune, Lous and the Yakuza, Romelu Lukaku, Pierre Marcolini, Elise Mertens, le Roi Philippe, Conner Rousseau, Wout Van Aert, Yves Van Laethem, Bruno Venanzi, Erika Vlieghe, Sophie Wilmès et Pierre Wunsch.

Un court portrait est proposé pour chacun d’eux sur notre site.

Cette action prendra fin le lundi 28 décembre à 12h. Le trio gagnant sera annoncé les jours suivants.

À vos votes !