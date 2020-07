Le SPF Affaires étrangères a, sur son site web, publié deux nouveaux tableaux afin d'aider les voyageurs belges à y voir plus clair. Le premier s'adresse à ceux qui souhaitent quitter la Belgique et classe les destinations selon le code couleur qui leur a été attribué. Il est maintenant possible de cliquer sur le nom d'un pays pour connaître les mesures et conditions imposées par celui-ci.

Le second tableau concerne ceux qui reviennent de voyages et arrivent en Belgique. Il indique s'il faut se placer en quarantaine, passer une visite médicale ou si rien de tout cela n'est nécessaire.

Une nouvelle zone rouge a été ajoutée à la liste : Leicester, au Royaume-Uni.