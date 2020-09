On le sait, les contaminations sont en hausse importante en. Dès lors, il y a pas mal de changements concernant les voyages dans ce pays. Ainsi, de nombreux nouveaux départements passent (ou repassent) en zone rouge dès ce mercredi pour les départs et ce vendredi 16h pour les retours.

Les départements concernés sont: l’Ariège, le Calvados, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Saône-et-Loire, la Somme et le Tarn.

D'autres régions d'Europe passent également en rouge: les lands du Tyrol et de Vorarlberg (Autriche), la région Hovedstaden (Danemark), les régions de Transdanubie occidentale et de Grande Plaine du Sud (Hongrie), la province d'Utrecht (Pays-Bas), la région métropolitaine de Lisbonne et la région du centre (Portugal), les régions du Nord-ouest, de Moravie Centrale et de Moravie-Silésie (République tchèque), la région du West Central Scotland (Royaume-Uni) et le canton de Genève (Suisse).

Le Luxembourg passe également en zone rouge.

Le SPF Affaires étrangères fait en outre mention de destinations non-européennes qui elles aussi virent au rouge: on citera notamment le Japon, la Thaïlande, la Tunisie, le Canada ou l'Uruguay.

On notera que comme l'a annoncé le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin, ces interdictions de voyager en zones rouges seront remplacées, à partir de ce vendredi 25 septembre, par des avis déconseillant de s'y rendre. En revanche, de retour de zone rouge, la quarantaine et le test de dépistage restent bien obligatoires.