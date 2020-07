Certaines zones d'Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni sont toujours classées "rouge". Tout déplacement non essentiel vers ces zones n'est pas autorisé. Tout retour éventuel passera par une période de quarantaine et un dépistage obligatoire.

Ces deux mesures sont également recommandées pour d'autres zones ou pays, à savoir: l'Autriche (Haute-Autriche), la Bulgarie, la Croatie, le Luxembourg, la République tchèque (Moravie-Silésie), la Pologne (Silésie), la Roumanie et la Suède.