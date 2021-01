Les voyages non-essentiels seront interdits à compter de ce 27 janvier, et jusqu'au 1er mars. C'est ce qu'a tranché le comité de concertation, ce vendredi 22 janvier.

Toutefois, des exceptions sont prévues, apprend La DH. Les voyages à l'étranger restent autorisés dans six cas de figure précis et estimés essentiels par nos autorités selon nos informations, qui doivent encore être confirmées et officialisées.

Voici les 6 exceptions qui permettent toujours aux Belges de voyager entre le 27 janvier et le 1er mars