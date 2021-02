Selon Yves Coppieters, la Belgique doit revoir sa stratégie face au virus. Un relâchement des mesures dans certains secteurs est une chose qu'il faut mettre en place, tout en gardant évidemment un protocole très strict. La réouverture des coiffeurs ce week-end est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour l'expert. "", confie-t-il à 7 sur 7.

Yves Coppieters est persuadé que si les gestes barrières sont scrupuleusement respectés par la population, une grande partie des secteurs pourra progressivement reprendre ses activités sans que cela ait une incidence directe sur les nouvelles contaminations. Il pense notamment à la culture et au sport en extérieur, une manière de stimuler le moral de la population, de l'encourager à poursuivre ses efforts et d'apprendre à vivre avec le virus.

Le seuil des 800 contaminations est à revoir

Depuis plusieurs semaines, on constate une certaine stabilité dans les chiffres de l'épidémie, mais ces chiffres restent encore bien éloignés du seuil des 800 contaminations par jour fixé par le gouvernement. "Ce chiffre a été décidé avant l’arrivée des variants et ne tenait pas compte de l’évolution de la vaccination qui est censée diminuer la propagation des transmissions. C’est un seuil complètement obsolète", explique l'épidémiologiste. Selon lui, ce sont surtout le taux de reproduction et les hospitalisations qui sont des indicateurs à surveiller pour rendre compte efficacement de la situation épidémiologique en Belgique.