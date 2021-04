Pour les experts toutefois, la question n’apparaît pas comme si centrale. "Le Gems n’a pas fait de recommandation sur une heure précise de fermeture des terrasses dans ses rapports", nous indique Yves Van Laethem, porte-parole Covid-19 et membre du groupe d’experts du Gems.



"Selon moi, à partir du moment où les restaurants peuvent ouvrir, et que la plupart ferment entre 9 h 30 et 22 h 30, il n’y a pas de raisons de changer l’heure pour eux. 20 h, c’est très tôt. Ce ne me paraîtrait pas aberrant que l’Horeca et les bars ferment à minuit."