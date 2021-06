"Si on a pas de mauvaises surprises durant cet été, que ne surgit pas de problèmes de santé ou de variant significatif, nous devrions avoir une rentrée scolaire sans masque et avec un contrôle social minimal", a confié Yves Van Laethem à Belga vendredi.

"Il faudra peut-être encore le porter dans des trains bondés, par exemple, mais il devrait petit à petit s'enfoncer dans notre poche." Si le beau temps permet en partie d'expliquer la baisse des contaminations, c'est avant tout la vaccination, en bonne voie en Belgique, et le respect des mesures sanitaires qui jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la situation.

Il convient toutefois de rester prudent. "Le variant indien est en augmentation dans notre pays et le seul moyen de lutter contre lui c'est la vaccination", précise le virologue. "Je pense que si ce variant n'était pas présent, on pourrait être beaucoup plus à notre aise. Nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes préoccupés par ce variant delta. Je pense qu'en son absence la situation serait beaucoup plus simple".