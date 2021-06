Le Godetia - numéro de coque A960 - est rentré à Zeebrugge accompagné par deux hélicoptères Alouette III ayant jadis appartenu à la Force navale et désormais exploités par la composante Air qui les retirera également du service début juillet, après 50 ans de carrière sous les cocardes belges.

Il a été accueilli par les familles de l'équipage et leurs proches, ce qui a donné lieu à trois demandes en mariage sur le quai qui "ont toutes reçu une réponse positive", selon un témoin, Evangelista Vasquez Mercedes, qui s''exprimait sur les réseaux sociaux.

Le Godetia, lancé le 7 décembre 1965, a été mis en service le 23 mai 1966. Il aura passé plus de 55 années de service au sein de la Marine. Il ne sera pas remplacé, si ce n'est par les futurs navires belgo-néerlandais de lutte contre les mines, qui entreront en service à partir de 2024.

D'une longueur de 81 mètres et équipés de drones aériens, de surface et sous-marins, ces navires MCM (pour "Mine Counter Measures" en jargon) seront suffisamment spacieux pour accueillir également à bord un état-major tel que celui d'une flottille de lutte contre les mines.

Le vénérable Godetia est coutumier des missions dans les eaux chaudes, au large de l'Afrique de l'ouest notamment, et avait participé à l'opération européenne Triton en mer Méditerranée, ce qui lui avait permis de sauver en juillet 2015 645 migrants.

Sa dernière mission, entamée fin janvier, a consisté à assurer le commandement et le ravitaillement de l'une des deux flottilles de l'Otan chargées de la lutte contre les mines, le "Standing NATO Mine Counter-Measures Group One" (SNMCMG-1), composé de bâtiments fournis par l'Allemagne, l'Estonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Norvège, le Royaume-Uni et la Belgique.

Le navire a embarqué un état-major néerlandais, qu'il a redéposé jeudi dans le port de Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas), avant de rejoindre Zeebrugge.

Une cérémonie est prévue le 1er juillet à Zeebrugge pour son départ à la retraite, a indiqué un responsable militaire à l'agence Belga. Après quoi le Godetia sera "deconstruit" par l'entreprise gantoise de démantèlement et de recyclage de navires Galloo, en dépit de demandes de le préserver en tant que "musée maritime".

Au cours de sa carrière, l'A960 a parcouru plus de 816.617,7 miles nautiques, soit 1.512.376 km, ce qui équivaut à près de 38 tours du monde.