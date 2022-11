Accueil Culture La verte ardeur de Raphaële Green Découverte à La Monnaie dans Puccini, la mezzo-soprano namuroise, Raphaële Green poursuit une carrière qui s’emballe. Camille De Rijk Découverte à La Monnaie dans Suor Angelica de Puccini, où elle incarnait une religieuse amoureuse des sucreries, la mezzo-soprano namuroise, Raphaële Green poursuit une carrière qui s’emballe. ©Gael Bros

D’abord Green : ce patronyme qui rappelle le Cluedo où les personnages portent des noms de couleurs (et des armes contondantes), sur des tenues assorties. Raphaële Green sourit, car si elle s’habille en vert, ce n’est pas à cause de son nom. C’est l’inverse : “quand j’ai commencé ma carrière, on m’a demandé de choisir un pseudo qui claque....