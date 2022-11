Accueil Culture Suzanne Vega : "Je me suis toujours considérée en décalage" Tubes planétaires, amour pour New York, échecs au cinéma… La vedette pop à contre-courant des années 80, qui se produit dans un opéra de Philip Glass à la Philharmonie de Paris puis à Bozar en novembre, revient sur quarante ans de carrière. Lelo Jimmy Batista Suzanne Vega prête sa voix à "Glass : Einstein on the Beach". ©Maxime Fauconnier

Elle fait partie de ces artistes comme il en existe encore beaucoup, comme il faudra qu’il en existe toujours. Hors du temps, déconnectés de toute actualité pressante, jamais vraiment partis, jamais complètement là non plus, semblant depuis longtemps marcher dans le sens contraire des aiguilles du monde. Omniprésente dans les années 80 et 90, Suzanne Vega n’a jamais cessé de sortir des disques, de remplir les salles, de multiplier les projets, mais le fait désormais loin du tumulte et des pressions. À 63 ans, la chanteuse fait désormais ce qu’elle veut, quand elle veut – mais en a-t-il été un jour autrement ? N’était-elle pas déjà à des années-lumière des préoccupations courantes quand elle se faisait remarquer en 1985 avec un premier album folk, alors que dans les charts triomphaient Wham ! et Madonna...