Avec “En attendant la fin”, Dominique Bréda se joue de la mort

Le dramaturge, photographe et musicien belge réunit, pour la 5e fois, sa troupe de fidèles trublions du rire.

Dans un décor immaculé ceinturant le plateau de portes étroites et allongées, Alice (Catherine Decrolier), l’air un peu hagard et inquiet, interroge l’homme (Thomas Demarez) qui se tient à côté d’elle. – “Vous êtes docteur, c’est bien ça ?” –“Moi ? Je suis spécialiste en psychologie animale, végétale et minérale.” […] – “Je suis désolée” – “Vous voulez parler un peu de ce que vous ressentez ?” –“Je suis morte et…, je...