Enola revient sur la polémique concernant son duo avec Nolwenn Leroy : “Il y a eu un gros quiproquo”

Ce samedi soir, la saison de la Star Academy s’est clôturée par la victoire d’Anisha sur TF1. Pendant la soirée, plusieurs artistes ont défilé sur le plateau de TF1 pour chanter aux côtés des différents finalistes. Un duo a d’ailleurs été très commenté sur les réseaux sociaux, celui d’Enola et Nolwenn Leroy, gagnante de la deuxième saison de la Star Academy. À la fin de leur prestation sur le titre Cassé, les internautes ont reproché à Nolwenn Leroy de ne pas avoir laissé Enola chanter et de l’avoir, en quelque sorte, éclipsée pour se mettre davantage en lumière.

Interrogée par La DH, Enola revient sur la polémique et éclaircit les choses. “Je pense qu’il y a eu un quiproquo à ce sujet. Ça allait être à mon tour de chanter et j’avais laissé le micro en bas. J’étais dans ma bulle, je suivais la mélodie et j’allais relever le micro pour chanter au dernier moment. Elle a cru que j’avais oublié les paroles. Elle a donc voulu m’aider en chantant à ma place”, explique la finaliste. “Les gens ont pensé qu’elle avait essayé de prendre plus de place. En fait, c’est moi qui n’en avais pas pris assez. J’étais tellement stressée et anxieuse que j’étais peut-être un peu éteinte. Ça a peut-être joué sur la façon dont les téléspectateurs ont vu cette prestation. Mais, de la place, elle m’en a laissé.”