“Il était une fois 2” : les Desperate princesses de Monroeville

Quinze après “Il était une fois”, Amy Adams et Patrick Dempsey retrouvent leurs costumes de princesse et de prince charmant. Mais l’enchantement n’opère plus dans cette suite balourde, sortie directement sur Disney +.

En 2007, Disney surprenait agréablement avec Il était une fois, irrésistible comédie musicale qui moquait gentiment l’univers maison des contes de fées. On y suivait les mésaventures romantiques de Gisèle, princesse du monde animé d’Andalasia propulsée dans le New York contemporain. Soit une collision de deux mondes — entre dessin animé et prises de vues réelles — assez irrésistible, portée par un casting charismatique emmené par la pétillante Amy Adams et le séduisant Patrick Dempsey. Quinze ans plus tard, Disney a la mauvaise idée d’offrir une suite au conte…

Après une dizaine d’années passées à New York, Gisèle et Robert décident de déménager en banlieue avec leurs deux enfants. Ils s’installent dans la charmante bourgade à Monroeville, sur laquelle règne la malfaisante Malvina (Maya Rudolph)… Tout irait plus ou moins pour le mieux si, pour faire plaisir à sa belle-fille, Gisèle n’avait pas l’idée saugrenue de faire le souhait de vivre à nouveau… dans un conte de fées…

Confié à Adam Shankman (déjà auteur de plusieurs comédies musicales, dont Hairspray en 2007 et Rock Forever en 2012), Il était une fois 2 est une suite paresseuse qui tente, assez péniblement, de voir ce qui se cache derrière la formule de fin du conte : “Et ils vécurent heureux”. Tout en moquant la vie en banlieue, façon Desperate Housewives…

Quand le premier volet invitait un personnage de conte dans le réel, la parodie était subtile. Lourdement, la suite transforme, elle, le réel en conte de fées. Mais rien ne fonctionne – sinon quelques clins d’oeil au premier film. La mise en scène n’est pas inspirée et les acteurs ont vieilli. Malgré son abattage, Amy Adams elle-même ne semble pas trop y croire… Nous non plus du coup.

Amy Adams et Maya Rudolph campent deux méchantes reines dans "Il était une fois 2", sur Disney+. ©Disney

*Il était une fois 2/Disenchanted Conte musical De Adam Shankman Scénario Adam Shankman, Brigitte Hales, Richard LaGravenese, Scott Neustadter et Michael H. Weber Musique Alan Menken Avec Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, James Marsden, Idina Menzel… Durée 1h58 Sur Disney +