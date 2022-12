Mylène Demongeot, 70 ans de cinéma

Fantômas, Tenue de soirée, Camping 1, 2 et 3… Durant près de 70 ans, Mylène Demongeot aura traversé l’Histoire du cinéma français avec élégance et discrétion. Encore à l’affiche, en début d’année, de Maison de retraite de Thomas Gilou, aux côtés de Kev Adams et Gérard Depardieu, l’actrice française — qui était membre d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité et qui luttait contre un cancer depuis 2019 — a tiré sa révérence, ce jeudi 1er décembre à Paris. Elle avait 87 ans.

Née le 29 septembre 1935 à Nice, d’un père fonctionnaire français et d’une mère Russe blanche, Mylène Demongeot grandit chez sa grand-mère à Nice avant de rejoindre ses parents à Paris à l’âge de 13 ans. Après avoir étudié le piano, elle débute, dès 1953, une carrière au cinéma. Après quelques apparitions, la jolie blonde est repérée par Raymond Rouleau, qui la fait jouer aux côtés d’Yves Montand et Simone Signoret dans Les Sorcières de Salem en 1957.

En 1957, Raymond Rouleau fait de Mylène Demongeot une star en la confrontant à Yves Montand dans "Les Sorcières de Salem". ©D.R.

Comédies populaires et films d’auteur

La jeune femme débute alors une carrière internationale. On la voit chez Henri Verneuil (Une manche et la belle en 1957) et Marc Allégret (Sois belle et tais-toi en 1958), mais aussi chez Otto Preminger (Bonjour tristesse en 1958), Jacques Tourneur (La Bataille de Marathon en 1959), Mauro Bolognini (Les Garçons en 1959) ou Dino Risi (L’Inassouvie en 1960).

Mylène Demongeot, aux côtés de Laurent Terzieff dans le formidable "Les Garçons" de Mauro Bolognini en 1959. ©D.R.

Milady pour Bernard Borderie dans Les Trois Mousquetaires (1961) ou blonde incendiaire et espiègle chez Michel Deville (À cause, à cause d’une femme et L’Appartement des filles en 1963), Mylène Demongeot devient une véritable star en campant la belle Hélène, aux côtés de Louis de Funès et Jean Marais dans Fantômas d’André Hunebelle en 1964 et ses deux suites. En 1966, elle rencontre Marc Simenon (le fils du grand auteur liégeois), qu’elle épouse en 1968 et avec qui elle tournera quatre films, dont Signé Furax en 1981.

Louis de Funès, Mylène Demongeot et Jean Marais, le trio de choc des trois "Fantômas", réalisés entre 1964 et 1967 par André Hunebelle. ©D.R.

Régulièrement à l’affiche de comédies populaires (Retenez-moi… ou je fais un malheur ! de Michel Gérard en 1984 ou les trois Camping de Fabien Onteniente, de 2006 à 2016), l’actrice continuera également d’inspirer les auteurs. Bertrand Blier la fit ainsi tourner, aux côtés de Michel Blanc et Gérard Depardieu, dans Tenue de soirée en 1986, Cédric Kahn dans Feux rouges et Olivier Marchal dans 36 quai des Orfèvres en 2004. Tandis qu’Emmanuelle Bercot lui offrait une très belle scène face à Catherine Deneuve dans Elle s’en va en 2013.