”C’est arrivé près de chez toi”, la nouvelle revue satirique qui fait la part belle au stand-up

Quatre comédiens et deux stand-uppers accompagnés de deux musiciens sur scène s’amusent de l’actualité en théâtre, sketches et chansons. À La Sucrerie à Wavre dès le 7 décembre.

”OK ! 1, 2, 3, 4 !”, compte Xavier Foucher, tout en battant le rythme du pied et pianotant les premières notes du tube des années 90 Tu m’oublieras de Larusso. Sa partition devant elle, Manon Hanseeuw, chanteuse et comédienne, s’élance : “Tu débrancheras tout à Noël. Il est temps. On est arrivé au bout. […]”. En choeur, ses complices Antoine Donneaux, Thibault...