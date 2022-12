Noël au théâtre, le grand rendez-vous du théâtre jeune public

Du 26 au 30 décembre, onze théâtres, du National au Jacques Franck en passant par Le Rideau, Les Tanneurs ou La montagne magique ouvrent leurs portes pour accueillir 24 spectacles pour enfants et adolescents.

C’était en 1982… Cela ressemblait à un pari un peu fou, un peu inespéré, un peu dérisoire, mais déjà essentiel. C’était dans la cour de la Bellone. Serge Creuz voulait monter une exposition de théâtre pour enfants. Dans la foulée, Catherine Simon, alors présidente de la CTEJ (Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse) et Anne Molitor, directrice de la Bellone, voulaient présenter quelques spectacles pour enfants. C’était, on l’imagine aisément, relativement confidentiel....