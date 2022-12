"La Frontière impitoyable" ("The New Frontier", 1935), western basique de Carl Pierson, avec John Wayne. ©D.R.

Pour le meilleur et pour le pire aussi, John Wayne est une figure mythique de l’Ouest américain. Mais le mythe s’est construit laborieusement. Avant de tourner des chefs-d’œuvre pour John Ford (La Prisonnière du désert) ou Howard Hawks (La Rivière rouge), John Wayne fut tout au long des années 1930 un acteur de série B, voire C comme cheap. Le scénario de La Frontière impitoyable (1935) est basique, les personnages simplistes, le montage tripatouillé avec des séquences empruntées à d’autres films et la longueur ne dépasse pas l’heure (et pourtant, on tire sur une scène jusqu’à l’ennui).

Comme l’observe le critique Samir Ardjoum dans les bonus, cela crée le sentiment d’un feuilleton, dont John Wayne incarne le héros, un cow-boy qui mène les pionniers et dégaine plus vite que le patron du saloon. C’est fascinant de voir comment le cinéma procède pour mythifier l’histoire américaine, en l’occurrence l’épisode de la ruée vers l’Oklahoma bien connue des fans de Lucky Luke.

*La Frontière impitoyable/The New Frontier Western basique De Carl Pierson Scénario Robert Emmett Tansey Avec John Wayne, Muriel Evans… Durée 0h55 (Elephant)

La Rivière écarlate

"La Rivière écarlate" ("King of the Pecos", 1935), western de Joseph Kane, avec John Wayne. ©D.R.

Quel titre français étrange pour ce film où l’on ne voit pas de rivière, même si on parle beaucoup d’eau. L’action se situe au moment où est promulguée une loi permettant à ceux qui s’aventurent au-delà des limites de l’État de se déclarer propriétaire de n’importe quel terrain. Comme certains en profitent, John Wayne veille au grain. Il s’agit d’un film construit sur la même longueur et le même modèle que le précédent : personnages stéréotypés, récit prévisible de bout en bout, utilisation de stock shots et John Wayne en champion de la gâchette. Seule différence, il n’est plus un guide pour pionniers, mais désormais un avocat venant en aide aux petits éleveurs, dont l’un a une jolie fille. Le réalisateur, John Kane, est manifestement plus doué que Carl Pierson. Toutefois, cette production de 1936 ne pourra intéresser que les fans inconditionnels de John Wayne. Comment celui-ci a-t-il pu devenir une telle icône alors qu’il n’est pas très bon acteur et semble dénoué de charisme ?

La Rivière écarlate/King of the Pecos Western basique De Joseph Kane Scénario Bernard McConville, Dorrell McGowan et Stuart E. McGowan Avec John Wayne, Muriel Evans, Cy Kendall… Durée 0h54 (Elephant)

La Chevauchée solitaire

"La Chevauchée solitaire" ("The Lonely Trail", 1936), western de Joseph Kane Scénario, avec John Wayne. ©D.R.

Après ce troisième mini film avec John Wayne ; on peut s’interroger sur l’intérêt de ressusciter ces productions des studios Republic. L’intérêt cinématographique est quasi nul même si La Chevauchée solitaire (1936) est le mieux ficelé des trois. Le constat est sans appel, sans Ford et Hawks, John Wayne serait oublié tant il est fade et transparent. L’intérêt historique, lui, est bien réel. On peut observer que ces productions enseignent l’histoire des USA d’un point de vue sudiste. C’est évident dans cette évocation des carpetbaggers, ces politiciens nordistes envoyés dans le Sud après la Guerre de Sécession pour surveiller la reconstruction. L’intérêt historique est double car cet épisode met en scène d’anciens esclaves. Comment un banal film d’exploitation montraient-ils des Noirs trois ans avant Autant en emporte le vent ? Comme des clichés. Ils ont la musique dans la peau et sont plutôt simples d’esprit à l’image de “Snowflake”. Consternant.

La Chevauchée solitaire/The Lonely Trail Western sudiste De Joseph Kane Scénario Avec John Wayne, Ann Rutherford, Cy Kendall… Durée 0h54 (Elephant)