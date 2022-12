Lucky Luke et Spirou sont de retour

Le coup d’audace et de cœur de cette fin d’année. Spirou part à la recherche de Fantasio, reporter en immersion dans un asile d’Angoulême. La capitale française de la bande dessinée ne pouvait qu’accueillir des “malades” atteints de troubles obsessionnels liés aux héros du 9e art. Pour les remettre sur la bonne voie, un psy aussi rondouillard qu’inquiétant. Un scénario ciselé signé Jul, auquel on doit notamment les succulentes et savantes séries “historiques” Silex in the City et 50 nuances de Grecs. C’est Libon qui s’y colle pour...

