Notre critique d'"Avatar 2" : un best-of du cinéma de James Cameron visuellement époustouflant !

Une suite trop tardive ?

James Cameron joue gros avec Avatar : La Voie de l’eau. Il sait que, pour que sa saga puisse continuer — il a prévu cinq épisodes d’ici 2028, avec un budget global d’un milliard de dollars pour les quatre suites —, Avatar 2 doit s’imposer comme “le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire”, a-t-il déclaré en novembre. Mais, contrairement à Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou aux films Marvel, Avatar n’a pas su capitaliser sur son incroyable succès et créer un engouement sur le long terme. Livres et autres jeux vidéos tirés de l’univers du film n’ont en effet pas vraiment marché. Cette suite arrive-t-elle donc trop tard ?

Si Cameron a tant attendu avant de se lancer dans la suite d’Avatar, c’est qu’il est toujours à la recherche de la dernière technologie pour en jeter plein la vue sur grand écran. Après avoir relancé la 3D avec Avatar en 2009, le cinéaste canadien mise cette fois sur le HFR (High Frequency Rate) à la carte, en utilisant jusqu’à 48 images par seconde (au lieu de 24) pour fluidifier l’image, notamment dans les scènes d’action.

Si Peter Jackson s’était planté en utilisant cette technologie sur sa trilogie du Hobbit, l’effet est ici époustouflant. En Imax 3D, Avatar : La Voie de l’eau est un véritable enchantement visuel. D’autant que Cameron a la bonne idée de changer de décor et de s'éloigner de l'esthétique du premier Avatar. Si l’on reste sur la planète Pandora, on quitte sa jungle pour découvrir son océan. Un univers esthétiquement beaucoup plus riche.

Jake Sully (Sam Worthington) et sa famille trouvent refuge auprès du peuple de la mer, où règnent Ronal (Kate Winslet) et Tonowari (Cliff Curtis). ©© 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Recentrage sur la famille

Après avoir vaincu l’invasion humaine, Jake (Sam Worthington), désormais un na’vi comme les autres et non plus un avatar, et Neytiri (Zoe Saldana) ont vécu dans le bonheur. Celui-ci est rompu par l’arrivée de nouveaux envahisseurs terriens — dont un avatar du maléfique colonel Quaritch, bien décidé à venger… sa propre mort à la fin du premier volet… Face à cette menace, le couple et ses quatre enfants sont contraints d’aller se cacher auprès du peuple de la mer. De quoi nous offrir des scènes sous-marines très impressionnantes et souvent assez magiques.

Très centré sur la famille, Avatar 2 se donne des airs de récit d’apprentissage sur fond de conte écologiste. Mais, avec ses élucubrations pseudo-philosophiques qu’on dirait tirées d’une méthode de méditation, ça ne vole pas très haut. Sur la forme par contre, au-delà de l’aspect visuel, James Cameron reste un incroyable raconteur d’histoire, parvenant à nous tenir en haleine pendant plus de 3 heures, en nous proposant une sorte de best-of de son cinéma. Entre l’exploration des Abyss, un commando de marines en mission sur une planète lointaine comme dans Aliens et même un naufrage façon Titanic… Du grand spectacle!

Lo’ak (le fils de Jake Sully) and son "tulkun", les baleines de Pandora. ©© 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Avatar : La Voie de l’eau/The Way of Water Science-fiction De James Cameron Scénario James Cameron et Josh Friedman Photographie Russell Carpenter Musique Simon Franglen Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Kate Winslet… Durée 3h12