”A Parked Life” : un doc belge façon western où le cow-boy est un chauffeur routier bulgare

Formé au RITCS à Bruxelles, Peter Triest s’est lancé comme documentariste en 2016, avec son premier film Out of the Desert, dans lequel il suivait la tournée européenne du chanteur culte américain Howe Gelb et de son groupe Giant Sand. C’est à un autre road-trip qu’il nous invite cette fois, pour nous faire partager le quotidien nomade de l’un des deux millions de chauffeurs routiers est-européens, souvent sous le statut de travailleurs détachés. “On est tous là pour l’argent”, confie Petar en voix off…

A Parked Life est conçu comme un western, avec ce cow-boy contemporain chevauchant son immense camion à travers de grands paysages. Même si, enfant, celui-ci se rêvait plutôt cosmonaute à bord d’un Soyouz... Un rêve réalisé en quelque sorte. Confiné dans la cabine de son semi-remorque, il orbite à l'année autour de l’Europe, transportant d'un point à l'autre du Vieux Continent des tonnes d’oignons, de pastèques ou des stocks… de palettes de transport.

Si l’aspect politique — et à bien des aspects absurde — de cet univers totalement libéralisé de la logistique apparaît en creux, A Parked Life est d’abord le portrait intime d’un homme plongé dans cette globalisation folle qui l’oblige à travailler 46 semaines par an pour nourrir sa femme Shezhina et leur jeune fils Jordan, restés en Bulgarie. Cette vie de famille à distance, on la suit à travers les conversations par Skype du chauffeur et l'on assiste à son inévitable délitement. Car si Petar a manqué la naissance ou le baptême de son fils, il n’est même pas là pour assister à sa rupture avec son épouse. Celle-ci aura lieu par téléphone, dans la scène, douloureuse, qui ouvre ce documentaire sensible…

"A Parked" Life", documentaire du Flamand Peter Triest sur le quotidien d'un chauffeur routier bulgare. ©Dalton Distribution

A Parked Life Documentaire Scénario et réalisation Peter Triest Photographie Renaat Lambeets Musique Bert Dockx, Thomas Jillings, Milan Warmoeskerken Montage Ralf Verbeek Durée 1h27