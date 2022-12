“Mon héroïne” : Looking for Julia (Roberts), comédie niaise sur les rêves d’une jeune apprentie cinéaste

Dix ans plus tard, Alex (Chloé Jouannet) n’a pas lâché son rêve. Elle attend avec impatience la réponse de la New York Film Academy, où elle a postulé, mais le courrier se perd. Trop tard… Sur un coup de tête, Alex prend alors deux billets pour New York et emmène sa tante loufoque (Louise Coldefy) dans son délire : amener le scénario de son court métrage directement à Julia Roberts, en faisant le pied de grue devant sa société de production Shoelace ! Quand la mère d’Alex (Pascale Arbillot) découvre son départ, elle prend le premier avion pour rejoindre sa fille et sa soeur de l’autre côté de l’Atlantique…

Dans "Mon héroïne" de Noémie Lefort, Alex (Chloé Jouannet) et sa tante Juliette (Louise Coldefy) se paie quelques jours de vacances à New York... ©Universal Pictures

À l’américaine

Improbable, l’histoire de Mon héroïne n’en est pas moins vraie… Alors qu’elle était étudiante en cinéma à Rouen, Noémie Lefort a effectivement débarqué chez Shoelace à New York, un scénario pour Julia Roberts sous le bras… On comprend son amour de la star et du cinéma hollywoodien en général. Son premier film est “écrit” à l’américaine, comme un conte de Noël mettant en scène le triomphe du désir individuel et de la volonté face à l’adversité.

Alourdi par un scénario aussi cliché que les cartes postales de New York qui nous sont proposées — on a même droit à un City Tour Sex and the City… —, par des situations et des quiproquos vus et revus, par des dialogues plats et un humour stupide, Mon héroïne est un ratage sur toute la ligne. Sans parler de son trio d’actrices tellement fausses que c'en est souvent embarrassant…

Mon héroïne Comédie De Noémie Lefort Scénario Noémie Lefort et Fadette Drouard Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy, Brigitte Fossey, Zoé Schellenberg… Durée 1h48