Du Pacifique aux Marquises, Brel persiste et signe

France Brel est la digne fille de son père… Son infatigable quête de découverte d’un géniteur hors normes et la volonté de la transmettre et de l’inscrire dans l’histoire à travers la Fondation éponyme lancée trois ans après son décès en 1978 rappelle l’incroyable volonté récurrente de Jacques de ne jamais se laisser aller parce que “gémir n’était pas de mise, ni aux Marquises ni ailleurs”. Malgré les aléas d’une vie affective plurielle et d’un métier bien plus exigeant qu’on l’imagine, Brel reste une personnalité dont moult facettes doivent encore être éclairées. C’est l’objectif de la biographie dont Jacky, le premier...

