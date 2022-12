“Corsage” : une Sissi en quête de liberté

La représentation, pour la pauvre Sissi, passe par un régime strict (pas de pâtisserie, pas de féculents…), des exercices aux cerceaux, une pesée quotidienne… En représentation permanente, l’impératrice se doit en effet d’exhiber sa beauté, sa jeunesse et son tour de taille impeccable ! Et pour y parvenir, le port du corset s’impose…

Relire Sissi

Ah Sissi ! Ses belles robes, ses balades à cheval, le faste des décors et des palais de l’Empire austro-hongrois… Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Autriche s’est offert, avec la saga Sissi, une carte postale historique illuminée par la jeune Romy Schneider, qui a permis au pays de faire oublier son passé récent. Mais qui a aussi effacé le souvenir de qui était vraiment l’impératrice d’Autriche et la reine de Hongrie, pour n’en laisser qu’une image rose bonbon que l’on cultive désormais à Vienne pour attirer les touristes. Comme en témoigne le très décevant musée Sissi au Hofburg…

Son film, Marie Kreutzer l’ouvre avec une séance d’apnée dans la baignoire pour Sissi, suivie de la pose de son corset : “Serre plus fort ! Plus fort ! ” D’emblée, on comprend que Corsage pose un regard radicalement différent sur le mythe. La cinéaste autrichienne — dont on avait vu le très contemporain The Ground Beneath My Feet en Compétition à Berlin en 2019 — ne signe en effet pas un énième biopic, mais bien une relecture féministe du personnage.

La pesée, un rituel quotidien pour l'impératrice Elisabeth (Vicky Krieps). ©Imagine

Une Sissi moderne

À la façon d’un Pablo Larraín dans Spencer (sur Lady Di), Marie Kreutzer met en scène l’émancipation d’une femme par rapport au cadre strict dans lequel elle évolue. Et comme le cinéaste chilien, elle n’hésite à s’écarter de la réalité historique — jouant notamment avec grâce des anachronismes — pour proposer une évocation contemporaine de cette quête de liberté. Et ce tout en convoquant des détails réels de la biographie de Sissi : sa passion pour les cigarettes, son tatouage sur l’épaule, sa dépression… Autant d’éléments qui en font une femme qui ne supporte plus de vivre corsetée, littéralement et métaphoriquement.

Pour camper cette héroïne moderne Marie Kreutzer a fait appel à la merveilleuse Vicky Krieps. Depuis sa prestation face à Daniel-Day Lewis dans Phantom Threads de Paul Thomas Anderson en 2018, la jeune Luxembourgeoise est l’une des actrices les plus demandées — elle est toujours à l’affiche, aux côtés de Gaspar Ulliel, de Plus que jamais d’une autre cinéaste autrichienne, Emily Atef. D’une liberté totale dans son jeu, Krieps est tout simplement bouleversante dans le rôle de cette princesse en quête d’absolu et de liberté.

Sissi (Vicky Krieps) se sent à l'étroit dans le monde corseté dans lequel elle évolue à la cour d'Autriche. ©Imagine

Corsage Relecture historique Scénario&réalisation Marie Kreutzer Photographie Judith Kaufmann Montage Ulrike Kofler Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Colin Morgan, Finnegan Oldfield… Durée 1h53