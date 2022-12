“Mulholland Drive” : Dans les méandres de la psyché lynchéenne

En quelques scènes, on replonge, avec la même fascination, dans l’univers de David Lynch. D’autant que l’auteur a lui-même supervisé la restauration en 4K, à partir de la pellicule 35 mm originale, de l’image et de la bande-son, réalisée par StudioCanal et la Criterion Collection. Sur grand écran, le résultat est somptueux. Le chef-d’œuvre de Lynch, récompensé du prix de la mise en scène à Cannes en 2001, n’a pas pris une ride !

Le mystère reste entier

Film culte s’il en est — même s’il n’a enregistré que 139000 entrées en Belgique à sa sortie —, Mulholland Drive opérait, en 2001, la synthèse de l’œuvre de Lynch, à mi-chemin entre Blue Velvet, Twin Peaks et Lost Highway. On y retrouve en effet la même atmosphère surréaliste, ce jeu sur les couleurs, les signes, les codes. Et on y prend le même plaisir à se perdre dans une pure fantasmagorie, à se laisser porter par les sensations créées par Lynch.

Le début du film semble pourtant assez linéaire. Victime d’un grave accident de voiture sur Mulholland Drive — qui lui a paradoxalement sauvé la vie, alors qu’une arme était pointée sur elle —, la jeune femme brune (Laura Harring) parvient à s’extraire de la limousine et à se frayer un chemin, dans les broussailles en contrebas, vers Hollywood. Elle débarque sur Sunset Bvd, s’endort dans un jardin.

Au matin, elle se faufile dans un luxueux appartement, où s’installe Betty (Naomi Watts), une jeune actrice aux cheveux blonds qui rêve de percer à Hollywood. La blonde décide d’aider la brune, amnésique et qui se fait appeler Rita (inspirée par une affiche de Gilda), à retrouver qui elle est. Mais ce récit classique est bien vite perturbé par l’irruption d’un mystère, d’une bizarrerie typiquement lynchéennes…

Justin Theroux et Laura Harring, couple hollywoodien glamour dans "Mulholland Drive" de David Lynch. ©Cinéart

La mort d’Hollywood

À la sortie de Mulholland Drive, certains ont exprimé leur frustration face à une œuvre insaisissable, qui échappe à toute explication rationnelle. De nombreux exégètes s’y sont pourtant essayés, en présentant souvent la première partie du film comme un rêve et la seconde comme le retour à la sordide réalité.

Récemment, dans sa chronique “La Fin du film” sur Blast, l’excellent Pacôme Thiellement proposait une lecture passionnante de Mulholland Drive, l’analysant comme une critique virulente du cinéma hollywoodien classique (pour la première partie du film, sur les aspirations individuelles d’une jeune actrice rêvant de percer) et moderne (pour la seconde, le film de vengeance).

“Mulholland Drive parle d’un monde qui s’est figé et qui ne peut plus rien proposer de nouveau pour l’âme humaine. Et depuis 20 ans, c’est hélas majoritairement vrai, explique l’essayiste. Ainsi la fin de Hollywood, dont Mulholland Drive démontre le caractère inéluctable, la destruction du rêve américain, dont il explique la nécessité, ne sont pas seulement des mauvaises nouvelles. Non seulement ils ne pouvaient perdurer que sur la destruction de civilisations entières et la paupérisation de grandes parties de la population. Mais en outre, ils ne pouvaient pas même épargner l’humanité qui n’était pas directement atteinte par sa puissance destructrice. Mulholland Drive nous parle donc d’un monde qui doit finir pour qu’un autre puisse naître. ”

L’exploitation des actrices

Il n’est ceci dit pas nécessaire de chercher à tout prix un sens à Mulholland Drive pour se laisser embarquer dans ce rêve vénéneux. Un sens qui n’existe peut-être tout simplement pas. Car les incohérences du film s’expliquent aussi par sa création rocambolesque. Tournée en 1999 comme le pilote d’une série, refusée par ABC, la première partie du film s’est vue adjoindre une suite, pour transformer l’œuvre en un long métrage, grâce aux 7 millions de dollars injectés par Alain Sarde et StudioCanal.

Mais la clé du film nous est de toute façon donnée très clairement par Lynch, dans la scène toujours aussi hypnotique du cabaret “Silencio”, où Rebekah Del Rio reprend, en espagnol (Llorando) et a cappella, le Crying de Roy Orbison. “Il n’y a pas d’orchestre. Tout n’est qu’une illusion”, dit clairement le magicien à son auditoire…

Illusion, rêve fascinant, Mulholland Drive nous plonge au cœur de l’inconscient lynchéen. Nous promenant — ou plutôt nous perdant car aucun lieu n’apparaît ici réellement à sa place — de Mulholland Drive à Downtown, en passant par Hollywood ou les canyons de Los Angeles, le film propose une véritable géographie du rêve hollywoodien… Ou plutôt du cauchemar hollywoodien.

Avec ce mystérieux Mr Roque (Michael J. Anderson) tirant toutes les ficelles derrière un rideau — tel le Magicien d’Oz —, le film évoque également l’exploitation de jeunes actrices par la machine à fantasmes hollywoodienne… Vingt ans après sa sortie et après l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo, Mulholland Drive paraît aujourd’hui prémonitoire…

Noami Watts, la blonde dans "Mulholland Drive" de David Lynch, prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2001. ©Cinéart

Mulholland Drive Drame surréaliste Scénario et réalisation David Lynch Photographie Peter Deming Musique Angelo Badalamenti, David Lynch et John Neff Montage Montage Mary Sweeney Avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Ann Miller… Durée 2h26