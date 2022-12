"Devotion" : le sacrifice de Jesse Brown, premier pilote noir de l’US Navy

Inspiré d’une histoire vraie, celle de Jesse Brown, Devotion coche toutes les cases du grand film patriotique hollywoodien, contant le destin d’un homme qui dédia sa vie à sa patrie, malgré son amour pour sa femme et sa petite fille. Qui plus est un homme qui, né en 1926 dans le Sud des États-Unis, fut victime de la ségrégation raciale et qui a dû faire face au racisme et aux préjugés pour devenir le premier aviateur naval de la Navy. Une belle histoire doublée d’un authentique récit d'amitié avec son ailier blanc, Tom Hudner, qui lutta à ses côtés en Corée.

L’histoire est tellement belle que ça dégouline pas mal à l’écran. Pour son troisième long métrage, le jeune cinéaste afro-américain J.D. Dillard (connu notamment pour le thriller survivaliste Sweeheart en 2019) n’hésite pas en effet à sortir les violons et à en rajouter des couches dans les discours patriotiques pontifiants et lénifiants.

Pour le reste, le scénario est étonnamment identique à celui de Top Gun : Maverick : l’entraînement de l’équipe d’élite, le combat, la mission sauvetage du pilote à terre… Avec le même soin apporté aux scènes aériennes très réalistes (fussent-elles historiques en l’occurrence). Tandis que, dans l’un des deux rôles principaux, on retrouve Glen Powell, qui incarnait “Hangman” aux côtés de Tom Cruise…

Avec ses scènes aériennes réalistes sur un porte-avions, "Devotion" fait diablement penser à "Top Gun"... ©The Searchers

Devotion Drame patriotique De J.D. Dillard Scénario Jake Crane et Jonathan Stewart (d’après le roman Undercover : Une histoire vraie d’Adam Makos) Photographie Erik Messerschmidt Musique Chanda Dancy Montage Billy Fox Avec Jonathan Majors, Glen Powell, Serinda Swan, Joe Jonas… Durée 2h17