“Le Petit Piaf” : comédie tendre de Gérard Jugnot sur un petit garçon qui se rêve chanteur

“Il était une fois dans un petit village de La Réunion… ” Gérard Jugnot pose immédiatement le décor de son douzième film, le premier depuis le raté C’est beau la vie quand on y pense en 2017. L’acteur-réalisateur se place ici clairement dans la lignée des Choristes de Christophe Barratier, dans lequel il jouait en 2004. Assumant son goût pour la tendresse et la bienveillance, il signe un conte volontairement naïf, pour mettre en scène le rêve d’un jeune gamin à la voix d’or. Une histoire calquée sur celle de son comédien, Soan Arhimann, jeune Réunionnais qui s’était fait connaître en remportant, à 12 ans, l’édition 2019 du télécrochet de TF1 The Voice Kids.

Certes, Le Petit Piaf est on ne peut plus attendu, les scènes de comédie tombent souvent à plat — notamment le personnage, raté, de chauffeur de taxi baba cool de Philippe Duquesne — et le regard porté sur La Réunion est franchement carte postale. Pourtant, difficile de ne pas être attendri par le sourire du petit Soan et de ses deux copains ou par sa chanson Mon péï. Face au cynisme ambiant, Jugnot joue la carte d’une comédie chaleureuse, pleine de bons sentiments, mais qui parle au cœur en sachant, par moments, se faire émouvante.

Quand Marc Lavoine apprend à chanter à Soan Arhimann dans "Le Petit piaf" de Gérard Jugnot. ©JEAN MARIE LEROY

Le Petit Piaf Conte De Gérard Jugnot. Scénario Fabrice Bracq, Alexandre Fouchard, Marie-Claire Javoy et Serge Lamadie Musique Jean-François Berger Avec Soan Arhimann, Marc Lavoine, Stéfi Celma, Gérard Jugnot, Philippe Duquesne… Durée 1h45