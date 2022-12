“Falcon Lake” : Les fantômes de l’adolescence

Un premier film épatant

Ex-Miss Météo de Canal+ et ancien mannequin, la blonde pétillante Charlotte Le Bon séduit avec ce très beau premier long métrage, dévoilé en mai 2022 à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Adaptant librement Une sœur, roman graphique publié en 2017 par Bastien Vivès, elle transpose le récit au Québec. Elle tire d’ailleurs le meilleur parti de cette nature québécoise, qu’elle filme tantôt dans sa pureté cristalline, tantôt dans son étrangeté inquiétante.

S’il plane un parfum de mystère sur Falcon Lake, le film n’en est pas moins avant tout une magnifique évocation de la sortie de l’enfance et du passage à l’adolescence. D’autant plus intéressant que les deux personnages ne sont pas à égalité. À 13 ans, Bastien a toujours un pied dans l’enfance, quand, à 16 ans, Chloé est déjà une jeune femme, qui fait chavirer les gars du coin et à qui tout le monde prête nombre d’aventures. Et pourtant, durant ces quelques jours d’été, les deux êtres vont se rapprocher intimement, explorer les premiers émois sensuels et amoureux. Les premières jalousies, aussi, pour le jeune garçon, quand sa belle s’en va flirter avec des jeunes de son âge…

"Falcon Lake", premier film de Charlotte Le Bon, d'après le roman graphique "Une sœur" de Bastien Vivès. Avec Sara Montpetit et Joseph Engel. ©Cherry Pickers

Sara Montpetit, de l’écologie au cinéma

Reléguant les adultes au second plan, Charlotte Le Bon se concentre uniquement sur ses deux personnages, campés par deux jeunes comédiens particulièrement justes : le Français Joseph Engel et la Québécoise Sara Montpetit (non seulement jeune comédienne pleine de talent, mais aussi l’une des figures de proue du mouvement Climat de Montréal). Tous deux se tournent autour, se regardent, se frôlent, jouent parfaitement cette initiation amoureuse.

Porté par une mise en scène délicate, Falcon Lake est un premier film envoûtant, qui démontre chez Charlotte Le Bon — qui, depuis Les Recettes du bonheur de Lasse Hallström et The Walk de Robert Zemeckis, fait plutôt sa carrière d’actrice à Hollywood qu’à Paris — une belle patte et une vraie sensibilité. Flirtant avec l’érotisme (tout en restant très chaste) et le fantastique, la cinéaste séduit, parvenant sans cesse à nous surprendre, tout en créant une atmosphère de magie parfaitement en écho avec les troubles de l’adolescence. D’une grande sensualité et d’une grande intelligence, Falcon Lake est porté par une forme de grâce.

Sara Montpetit et Joseph Engel, excellents pour leurs débuts à l'écran dans "Falcon Lake", le premier film de la Québécoise Charlotte Le Bon. ©Cherry Pickers

Falcon Lake Comédie dramatique De Charlotte Le Bon Scénario Charlotte Le Bon et François Choquet (d’après Une sœur de Bastien Vivès) Photographie Kristof Brandl Musique Shida Shahabi Avec Sara Montpetit, Joseph Engel, Monia Chokri, Karine Gonthier-Hyndman… Durée 1h40