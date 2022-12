“Joyland” fait voler en éclats nos clichés sur le Pakistan

Sans emploi depuis des années, Haider finit par décrocher, grâce à un copain, un petit boulot, dont il n’ose avouer la teneur à sa famille. Il est en effet engagé comme danseur dans un théâtre “érotique”, pour le spectacle de Madame Biba (Alina Khan), une jeune transsexuelle qui fascine immédiatement le jeune homme. Au risque de bousculer l’équilibre familial…

Un autre Pakistan

Prix du jury Un Certain regard et Queer Palm sur la Croisette en mai 2022, Joyland, premier film pakistanais en sélection officielle à Cannes, est un véritable ovni, qui fait voler en éclats tous les a priori sur la culture pakistanaise.

Jeune cinéaste de Lahore, passé par l’université de Columbia à New York — cela se sent dans son approche du scénario, de la fiction et des thèmes abordés —, Saim Sadiq signe un film très courageux, qui aborde frontalement des sujets que l’on penserait tabous au Pakistan, tels que l’homosexualité refoulée, la transsexualité, la masculinité, la place des femmes dans la société…

Ce qui frappe, c’est la très grande liberté du cinéaste, qui aborde tous ces sujets délicats sans concession. Si Joyland s’applique à montrer l’hypocrisie de la société patriarcale pakistanaise et l’inanité d’une cellule familiale qui ne satisfait personne, où tout le monde semble condamné au mensonge ou au malheur, il le fait en effet avec une grande humanité, à travers une série de personnages forts, qui existent réellement à l’écran, grâce à un casting parfait.

"Joyland", premier film du Pakistanais Saim Sadiq, avec Ali Junejo et Alina Khan. ©September Film

Une transsexualité admise

Où l’on s’étonne, notamment, de découvrir combien la transsexualité est admise au Pakistan — le personnage de Madame Biba (excellente Alina Khan) a beau être rejeté par certains conservateurs, il n’en est pas moins une star dans son domaine. À ce sujet, Saim Sadiq explique que les transsexuels ont toujours existé dans la culture indienne et pakistanaise et qu’ils étaient même mieux vus et plus respectés avant la colonisation britannique…

Nous offrant un portrait quasi inédit au grand écran de la vie dans une grande ville pakistanaise moderne comme Lahore, Joyland est une pépite à ne manquer sous aucun prétexte. Car voilà un film qui nous permet réellement d’ouvrir les yeux et de dépasser les a priori que l’on peut avoir sur la société pakistanaise d’aujourd’hui…

Dans "Joyland", Saim Sadiq manie l'humour avec beaucoup de finesse. ©September Film

Joyland Drame De Saim Sadiq Scénario Saim Sadiq et Maggie Briggs Photographie Joe Saade Musique Abdullah Siddiqui Avec Ali Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq, Sarwat Gilani… Durée 2h06