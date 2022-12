“Living” : Vivre et laisser mourir

Après l’agaçant La Rivière sans fin avec Nicolas Duvauchelle en 2016 ou l’intéressant Moffie en 2019 (qui traitait de la question de l’homosexualité dans l’Afrique du Sud du début des années 1980), le cinéaste aborde ici un sujet universel, celui de la vie, de la mort et de la trace que l’on laissera de notre bref passage sur Terre.

Dans l’Angleterre des années 1950

L’action de Living ne se déroule ni en Russie, ni au Japon, mais dans l’Angleterre des années 1950. Mr Williams (Bill Nighy) est un fonctionnaire zélé qui, tous les jours, chapeau melon sur la tête et costume impeccable, rejoint ses collègues au Bureau des Travaux publics de la ville de Londres. Sa vie est aussi rangée que son appartement. Mais un jour, son médecin lui annonce qu’il est très malade et que sa fin approche…

Le vieux monsieur est incapable d’annoncer la nouvelle à ses enfants, avec qui il entretient une relation distante. Il préfère prendre le train pour Brighton, pour aller claquer une partie de ses économies dans les machines à sous et dans les bars. Ou inviter dans un bon resto et passer l’après-midi avec la charmante Miss Harris (Aimee Lou Wood, découverte dans la série Sex Education et revue aux côtés de Benedict Cumberbatch dans La Vie extraordinaire de Louis Wain), une jeune collègue venue lui demander une lettre de recommandation. Ce qui commence à faire jaser dans son entourage…

Que faire des derniers instants de son existence ? Profiter de la vie ? Tenter de marquer les esprits en laissant quelque chose à ceux qui survivront ? Difficile d’imaginer sujet plus universel. Et alors qu’on a souvent connu Hermanus dans l’emphase et la mise en scène appuyée, il se met ici en retrait, totalement au service de son histoire et de son personnage.

Bill Nighy, épatant dans "Living" ("Vivre") d'Oliver Hermanus, remake de "Vivre" d’Akira Kurosawa. ©Ross Ferguson

Un grand Bill Nighy

Bon faiseur, il signe une reconstitution soignée de l’Angleterre au sortir de la Guerre, mais il laisse surtout carte blanche à un Bill Nighy une fois encore épatant (notamment après Love Actually en 2004, Indian Palace : Suite royale en 2015, Their Finest en 2017 ou Hope Gap en 2020). À 72 ans, l’acteur n’a plus rien à prouver et peut s’abandonner totalement pour camper ce vieil homme qui décide de finir sa vie dignement, en osant vivre comme il ne l’a jamais fait, en embrassant les surprises de l’existence et en refusant les barrières, les imprévus, les contrariétés du boulot, des emmerdeurs… C’est simplement beau.

Dans "Living" ("Vivre") d'Oliver Hermanus, Mr Williams (Bill Nighy) profite pleinement du temps qu'il lui reste, notamment aux côtés de sa jeune collègue Miss Harris (Aimee Lou Wood). ©Ross Ferguson

Living Drame De Oliver Hermanus Scénario Kazuo Ishiguro (d’après Vivre d’Akira Kurosawa) Photographie Jamie Ramsay Musique Émilie Levienaise-Farrouch Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp… Durée 1h42