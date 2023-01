“Annie Colère” : L’avortement, illégal, mais pas clandestin

Mère de deux enfants, dont une grande fille de 16 ans, l’ouvrière s’est retrouvée enceinte accidentellement et n’a pas envie de garder l’enfant. Elle se tourne donc vers l’antenne locale du MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception, qui a choisi de pratiquer des avortements, illégaux certes, mais pas de façon clandestine. Bientôt, Annie décide de rejoindre le combat…

Soeurs de combat

Actrice découverte par Gaspar Noé dans Carne en 1991 (revue ensuite dans Seule contre tous, mais aussi chez Pierre Schöller, Bruno Podalydès ou Solveig Anspach), Blandine Lenoir s’est tournée dès le début des années 2000 vers la réalisation. D’abord à travers de nombreux courts métrages, puis en passant au long avec Zouzou en 2014, déjà avec Laure Calamy.

Après Aurore (sur la ménopause, avec Agnès Jaoui en 2017), Annie Colère est le troisième portrait de femme proposé par la cinéaste, aux convictions féministes chevillées au corps. Mais cette fois, à travers ce personnage d’ouvrière se découvrant un goût pour la lutte, elle aborde un sujet historique : l’action du MLAC contre l’avortement clandestin et pour sa légalisation.

Se concluant par L’Hymne des Femmes du MLF – “Levons-nous femmes esclaves/Et brisons nos entraves/Debout, debout, debout ! ” –, Annie Colère est un film de combat. Lequel vient rappeler aux jeunes générations de femmes et d’hommes que la lutte pour l’avortement n’est pas une question de société, mais bien un combat éminemment politique, puisqu’il s’agit pour les femmes de devenir maîtresses de leur corps et de leurs désirs. Un combat contre le patriarcat plus que jamais d’actualité, à l’heure du recul du droit à l’avortement aux États-Unis, en Russie, en Pologne ou bientôt en Italie ?

Un poil didactique

Cosignant le scénario d’Annie Colère avec Axelle Ropert (cinéaste et scénariste des films de l’inclassable Serge Bozon), Blandine Lenoir choisit d’inscrire ce récit historique dans le cadre du cinéma, de la fiction, de personnages… Mais, contrairement à Audrey Diwan dans L’Événement (Lion d’or 2021), qui nous faisait vibrer aux côtés de l’héroïne de son adaptation du récit autobiographique du prix Nobel de Littérature Annie Ernaux, Lenoir opte pour une approche frontale, refusant le style pour se concentrer uniquement sur son sujet. Au risque, malheureusement, d’apparaître par moment didactique, comme si chacun de ses personnages (voisine, militante, médecin…) était là pour illustrer un aspect du sujet.

Reste néanmoins de très belles scènes d’avortement – ou jouent à plein la solidarité et la sororité – et un joli casting, emmené par une toujours épatante Laure Calamy, qui retrouve à nouveau un personnage de femme terre à terre, ancrée dans le réel, entièrement tournée vers l’action. Une femme qui, aux côtés de ses sœurs de lutte, finit par trouver la joie et donner un nouveau sens à sa vie.

