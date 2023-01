“Coma” : Rêves et cauchemars d’une jeune fille d’aujourd’hui

Trois ans après Zombi Child, le cinéaste français poursuit dans la vague expérimentale avec cette fois un essai poétique et inquiétant sur la psyché de la jeunesse actuelle.

Continuation d’un court réalisé durant le premier confinement à la demande de la Fondation Prada, ce neuvième long métrage de Bonello est un objet hybride, un film à micro-budget où le cinéaste de Saint Laurent (2014) ou Nocturama (qu’il dédiait déjà à sa fille en 2016) multiplie les styles : prise de vues classiques, réunion Zoom, dessin animé, animation de poupées Barbie en stop-motion, vidéos façon YouTube…

Dans "Coma", film totalement libre, Bertrand Bonello fait notamment appel au stop-motion pour animer des poupées. ©Palace

Lettre à une jeunesse angoissée

S’adressant directement à sa fille de 18 ans Anna, dans le texte d’ouverture et de conclusion écrit (et non dit) sur une succession d’images poétiques et angoissantes, Bonello signe un film déroutant. Très intello dans ses références, il interroge notamment les concepts de production (Deleuze) et de libre arbitre. Et ce en mettant en scène une jeune fille de 18 ans (Louise Labèque), enfermée dans sa chambre en pleine crise sanitaire mondiale. Outre ses lectures et ses poupées, sa seule échappatoire, ce sont les vidéos de sa YouTubeuse préférée : Patricia Coma (Julia Faure), influenceuse conso, mais aussi prof d’allemand et vulgarisatrice philo…

On l’a compris, l’intrigue est minimaliste (pour ne pas dire absente) et la forme ludique. Pourtant, Coma est un film sombre. Au gré de ce défilé d’images nourries de l’esthétique Internet (des vidéos YouTube aux réseaux sociaux, en passant par Zoom ou la fascination pour les tueurs en série), Coma se fait en effet l’écho des inquiétudes d’une jeunesse traumatisée par le réchauffement climatique, l’effondrement civilisationnel… Une jeunesse coincée entre ombre et lumière, réalité et fiction, vie et mort. Une jeunesse flottant dans les limbes de la modernité.

Mais Bonello se veut néanmoins optimiste et envisage déjà le jour où sa fille sortira de cette torpeur : “Les limbes permettent de voir des choses qu’on ne voit pas ailleurs. On s’enfonce de plus en plus profondément dans une nuit obscure. On est seul, mais on est soi-même. Et l’on touche à la poésie, dont on aura besoin quand le jour se lèvera. Le jour va bientôt se lever, mon amour. Tu sortiras des limbes avance une force que tu n’imagines pas. Et je serai avec toi. Ou plutôt derrière toi… ”, écrit le cinéaste… À l’issue d’un essai philosophique et cinématographique totalement libre, fait de trois fois rien, mais qui aborde des questions vertigineuses. Lequel a convaincu le jury de la presse internationale de la section Encounters à Berlin, où le film a décroché en 2022 le prix Fipresci.

Dans "Coma" de Bertrand Bonello, Julia Faure incarne l'étrange YouTubeuse Patricia Coma... ©Palace

Le film sort ce mercredi au cinéma Palace à Bruxelles, aux Grignoux à Liège et au Quai 10 à Charleroi.

Coma Essai poético-politique Scénario, réalisation et musique Bertrand Bonello Photographie Antoine Parouty Montage Gabrielle Stemmer Avec Julia Faure, Louise Labèque et les voix de Louis Garrel, Laetitia Casta, Gaspard Ulliel, Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier. Durée 1h20