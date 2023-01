“Les Cadors” : Fraternité, quand tu nous tiens

Alors qu’on prépare la communion solennelle du grand, Antoine apprend la mort de son père. Après avoir pas mal bourlingué, son grand frère Christian (Jean-Paul Rouve) débarque à l’enterrement totalement déglingué. Et il tient la promesse faite jadis à son géniteur : pisser sur son cercueil ! Devant une assistance médusée… Passé l’émoi, Christian squatte chez son frangin et finit par lui demander 5000 balles, pour rembourser de soi-disant Albanais…

Retrouvailles fraternelles

Le scénario des Cadors est convenu. On voit tout venir à des kilomètres dans ces retrouvailles entre deux frangins que tout oppose. Entre celui qui a réussi et ce marginal, toujours fan de Renaud et picoleur invétéré à 50 ans passés… Avec, entre les deux, les obstacles de circonstance : l’épouse excédée et ce syndicaliste véreux qui pousse sur le mauvais chemin le petit frère, contre l’avis du grand…

Pourtant, il se dégage un charme certain du second long métrage de Julien Guetta après Roulez jeunesse, avec Eric Judor en 2018. On y retrouve tout d’abord cette tendresse assumée, matinée d’un parfum de nostalgie (notamment grâce à la jolie partition d’Alex Beaupain), mais aussi ce mélange plutôt réussi de comédie populaire et de drame, avec une description assez juste de la vie en province et de l’ambiance d’une petite ville portuaire comme Cherbourg.

Et, une fois encore, le film repose en grande partie sur ses comédiens. Ancien du Palmashow révélé au cinéma par Quentin Dupieux (face à Benoît Poelvoorde dans le désopilant Au poste ! en 2018), Grégoire Ludig est, certes, un peu juste dans les moments d’émotion. Mais l’abattage de Jean-Paul Rouve en vieux bourlingueur mythomane au bout du rouleau compense largement. Tandis que l’on retrouve avec plaisir deux têtes assez discrètes au grand écran ces dernières années : la Belge Marie Gillain et Michel Blanc…

Grégoire Ludig et Jean-Paul Rouve sont "Les Cadors" pour Julien Guetta. ©Athena

Les Cadors Comédie dramatique De Julien Guetta Scénario Julien Guetta et Lionel Dutemple Photographie Philippe Guilbert Musique Alex Beaupain Montage Grégoire Sivan Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc, Marie Gillain, Aurore Broutin… Durée 1h25