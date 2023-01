Entre le plaisir et la honte, Youssef n’a su choisir, obsédé culpabilisé depuis ses premiers émois durant la prime adolescence. Il extériorise ses tabous sexuels et culturels dans un roman à clés (très, très) transparents où ses soeurs deviennent des frères et son frère, par un amusant retournement de sort (de genre), se trouve invibilisé.

Surprise : un débat télévisé et une polémique plus tard, Youssef a du succès. La machine à buzz s’emballe jusqu’aux portes du Goncourt. Mais Youssef a un problème : ses soeurs et frère lui font la tête et il doit absolument cacher à ses parents son auto-fiction.

Finesse

Scénariste à succès (Hippocrate, Médecin de campagne, Otez-moi d’un doute…) et primée (un César pour Le nom des gens), Baya Kasmi signe une comédie réflexive, à mi-chemin d’Arthur Rambo de Laurent Cantet et Les Miens de Roschdy Zem.

Douce satire des milieux littéraires et des dérives médiatiques franco-françaises (le débat télévisuel où chaque courant en prend pour son grade est savoureux), cette comédie très fine évite le populisme et la complaisance sauve ses artifices et facilités par une tendresse et une légèreté de bon aloi. Baya Kasmi ne juge rien ni personne et ne pontifie jamais.

Moteur grand public, Ramzy Bedia est parfait en “collabeur” malgré lui, soudain écrasé par sa visibilité qui menace de lui aliéner sa famille. L’acteur aborde le film à la manière d’un Khad Merad : sobrement et sans esbrouffe. Autour de lui, sa soeur Mehla Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi apportent un relief tangible à la famille Salem. En agent littéraire elle aussi dépassée par le succès de son poulain, Noémie Lvovsky donne comme de coutume le meilleur.

Youssef Salem a du succès Comédie familiale De Baya Kasmi Scénario : Baya Kasmi et Michel Leclerc Avec : Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Mehla Bedia, Caroline Guiela Nguyen,… 1h37