"The Pale Blue Eye" : une enquête historico-romanesque qui cartonne sur Netflix

The Pale Blue Eye est l’adaptation d’un best-seller de Louis Bayard, spécialisé dans l’utilisation de personnages réels dans ses polars historiques — on lui doit notamment La Tour noire, qui promenait Eugène François Vidocq dans le Paris de 1818. Dans Un œil bleu pâle, publié en 2006 et récompensé l’année suivante du Prix Edgar Allan Poe, le romancier et journaliste américain met en scène le jeune… Edgar Allan Poe, alors élève de la prestigieuse Académie militaire de West Point, dans l’État de New York, en 1830.

Voilà bien le seul élément réel de ce polar historique. Agé de 21 ans, le poète et romancier américain a en effet fait un passage éclair par l’Académie de West Point. Incapable de supporter la discipline de fer et se désolant de la qualité de la nourriture, il fut exclu de l’école en mars 1831, un an seulement après y être entré… Dans The Pale Blue Eye, Louis Bayard imagine le futur inventeur du roman policier faisant équipe avec un inspecteur de police à la retraite, Augustus Landor, pour enquêter sur une mystérieuse série de meurtres frappant West Point.

L'inspecteur Augustus Landor (Christian Bale) et le cadet Edgar Allan (Harry Melling) trinquent à la santé de leur enquête... Scott Garfield/Netflix © 2022 ©© 2022 Netflix, Inc.

Thriller gothique

À la tête de cette production de prestige pour Netflix, on retrouve Scott Cooper, ancien acteur passé à la réalisation avec Crazy Heart en 2009 et à qui l’on doit notamment Strictly Criminal avec Johnny Depp en 2015 ou, en 2021, le décevant film fantastique Affamés. Il retrouve ici son fidèle Christian Bale, qu’il avait déjà fait tourner dans Les Brasiers de la colère en 2013 et dans le western Hostiles en 2017. Également producteur du film, l’acteur de Batman se glisse avec aisance dans la peau de cet inspecteur de police alcoolique et dépressif depuis la mort de sa jeune fille. A la demande du surintendant Sylvanus Thayer (autre personnage historique, campé par Timothy Spall), Augustus Landor mène une enquête au parfum de mystère pleine de rebondissements.

Divertissement classique ne prenant aucun risque, The Pale Blue Eye est un thriller gothique sur les traces de Sleepy Hollow (d’après Washington Irving). Sauf que Scott Cooper n’a pas le talent de Tim Burton. Bon faiseur, il se repose surtout sur une direction artistique soignée, mais appuyée. Il livre un thriller en costumes qui se laisse regarder, malgré ses deux heures passées… Notamment grâce à son excellent casting, dont Christian Bale évidemment, mais aussi, dans le rôle de Poe, le jeune Britannique Harry Melling, découvert en Dudley Dursley dans la saga Harry Potter et revu notamment dans La Ballade de Buster Scruggs des frères Cohen (déjà une production Netflix).

Scott Cooper, dirigeant Christian Bale, sur le plateau de "The Pale Blue Eye". Scott Garfield/Netflix © 2022 ©© 2022 Netflix, Inc.

The Pale Blue Eye Polar historique Scénario et réalisation Scott Cooper (d’après le roman de Louis Bayard) Photographie Masanobu Takayanagi Musique Howard Shore Avec Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson… Durée 2h08 (Netflix)