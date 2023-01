“Les Innocent” et “La Nuit du 12” en tête des nominations pour les César 2023

L’Académie des César a dévoilé, mercredi matin, la liste des nommés pour sa 48e édition, qui se déroulera le 24 février prochain. Louis Garrel et Dominik Moll font figure de favoris avec respectivement 11 et 10 nominations. Tandis que Virginie Efira est nommée pour la sixième fois pour “Revoir Paris” et que Lukas Dhont est en lice au César du meilleur film étranger pour “Close”.