“Cunk on Earth”: un excellent faux documentaire par le créateur de “Black Mirror”

Comme son nom de famille l’indique, Philomena Cunk ( “cunk” peut être traduit par “se planter” en français), le personnage principal de cette fiction estampillée “BBC”, n’est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Cette femme merveilleusement incarnée par Diane Morgan (qui jouait déjà un personnage bizarre et un peu pathétique dans After Life de Ricky Gervais) se voit pourtant, confier la tâche ardue de raconter l’histoire de l’Humanité dans une série documentaire de trente minutes en cinq opus.

Dans la forme, rien à redire, tout est nickel. Entre une infographie et une reconstitution, Philomena se balade dans les lieux les plus emblématiques du globe (Florence, Rome, Athènes…) arborant un visage grave de circonstance, distillant une voix off digne des plus grands docs historiques anglophones. Devant son micro, s’enchaînent, d’ailleurs, d’éminents experts : une archéologue de la "University of London", un philologue du British Museum ou encore une égyptologue…. Un panel à montrer à tous les étudiants inscrits en école de journalisme.

Le futur du journalisme ?

Dans le fond, par contre, c’est la cata. Philomena - imaginée au départ par Charlie Brooker comme une “blogueuse cupcake” - verse dans le malaise à la Raphaël Mezrahi (en plus subtile), les anachronismes du podcast Breaking Old News, la naïveté d’un reporter de la gazette d’une école primaire, les carences de Michael Scott (The Office) en matière d’intelligence sociale. Avec quelques gouttes de complotisme, des placements de produits grossiers, du mépris pour nos aïeux, et des anecdotes personnelles complètement à côté de la plaque. Jugez plutôt la pertinence de ses questions…

Pourquoi dites-vous qu’il existe un mystère autour des pyramides quand il est évident que ce sont des grosses briques dans un triangle ? Qui a inventé la civilisation ? Est-ce que Zeus a approuvé la création des Jeux olympiques ? Jésus-Christ a-t-il été la première victime de la cancel culture ? La naissance de Vénus s’est-elle déroulée de cette façon ? Devant le tableau de Botticelli et avec l’accent de Bolton (près de Manchester). Bref, c’est aussi absurde, que savoureux.

Les vrais experts, au courant du ton de l’émission, mais pas des questions, sont impressionnants de sérénité et d’autodérision lorsqu’ils essaient de répondre, le plus sérieusement du monde, à ses interrogations. Avec, en bonus, une blague récurrente “Made in Belgium” qui fonctionne tout le temps, autour de “Pump Up the Jam” de Technotronic.

“Cunk on Earth” – Mockumentary de Charlie Brooker – Réalisation : Christian Watt – Avec Diane Morgan – 5 × 30', dès le 31/01 (Netflix).