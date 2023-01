"Shotgun Wedding", une comédie qui vaut uniquement pour l’abattage de Jennifer Loper

Le lendemain, la noce est prise en otage par une bande de pirates qui en veulent à l’argent du “papi” de Darcy. Accompagnée de son prétendant, celle-ci va tout faire pour tenter de faire échouer leur plan et sauver sa famille…

Un festival Jennifer Lopez

Mis en ligne ce vendredi sur Prime Video, Mariage en otage repose entièrement sur les épaules de Jennifer Lopez. La cinquantaine toujours aussi sexy — comme elle aime le montrer dans l’une ou l’autre scènes —, l’actrice et chanteuse fait preuve d’un sacré abattage, se montrant notamment à l’aise pour manier le fusil à pompe en robe de mariée. Mais cela ne suffit pas à sauver cette comédie à mi-chemin entre film d’action et comédie romantique… Le film se veut explosif, mais l’humour est poussif et répétitif – jusqu’à réutiliser deux fois la même blague dans la bouche de Jennifer Coolidge…

Quant à l’aspect romantique, on n’y croit guère. Faut dire que le love interest de J-Lo manque quelque peu de charisme. Vingt ans après Un mariage trop parfait, disons que Josh Duhamel (surtout connu pour son rôle du colonel Lennox dans la saga Transformers) n’est pas Matthew McConaughey…

Bref, malgré quelques scènes d’action réussies et un rythme survolté, Mariage en otage, signée Jason Moore (qui avait lancé la série des Pich Perfect avec Anna Kendrick en 2012) patine largement et peine à dérider… Sinon au moment de la scène de karaoké proposée en guise de générique de fin. Les acteurs, eux, semblent au moins s’amuser lors de leurs vacances en République dominicaine (où a été tourné le film). À défaut des spectateurs…

"Shotgun Wedding", une comédie romantique d'action avec Jennifer Lopez et Josh Duhamel. En streaming sur Prime Video. ©Amazon Studios

Mariage en otage/Shotgun Wedding Comédie De Jason Moore Scénario Mark Hammer Photographie Peter Deming Musique Pinar Toprak Montage Doc Crotzer Avec Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Sônia Braga, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz… Durée 1h40