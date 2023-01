"Change", onze chants qui ont transformé le monde

Elsa de Lacerda et Pierre Solot rendent saveur et grandeur à la création musicale

Souvenez-vous : nous étions en mars 2020, la pandémie en était à ses débuts, mettant à l’arrêt toute la vie culturelle du pays. La grande Sophie avait finement parlé d’activités de “divertissement”, et, quelques semaines plus tard, d’activités “non essentielles”. Avec Change, Elsa de Lacerda et Pierre Solot ont opposé à cette déclaration le plus vibrant des démentis. Comme l’expliqua le pianiste Pierre Solot en introduction du concert donné à Flagey, vendredi dernier, il était temps de rappeler que Bella Ciao, L’internationale, Indépendance Chacha, Change, El pueblo unido, etc. furent autant de chants étroitement associés aux prises de conscience et aux révolutions...