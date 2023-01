Émilie Guillaume, la Jackie Chan belge

De la Belgique à la Chine en passant par l’Angleterre et le Canada, la comédienne et cascadeuse Émilie Guillaume a un parcours atypique. Tellement atypique qu'il fait l'objet d'un spectacle, "Kung Fu", à voir au Théâtre de Poche dès ce mardi 31 janvier.

Comédienne et cascadeuse, Émilie Guillaume s'est formée en Belgique et en Chine. Fan inconditionnelle de Jackie Chan, elle maîtrise plusieurs arts martiaux – Wushu (Kung-fu moderne à mains nues et avec sabre, nunchaku, lance...), trickz (acrobatie martiale), silat, boxe, catch, wing...